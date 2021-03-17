Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Срок ареста установлен до 16 мая.
Власенко предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней спортивному функционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Фабула уголовного дела неизвестна, но, как заверил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
Во второй половине ноября 2020 года Власенко был последовательно переизбран президентом всех трех спортивных федераций.