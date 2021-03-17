Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Срок ареста установлен до 16 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Власенко предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней спортивному функционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Фабула уголовного дела неизвестна, но, как заверил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.