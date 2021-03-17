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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд арестовал главу трех спортивных федераций Власенко

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал президента Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и одновременно Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по обвинению в крупном мошенничестве.

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Источник: РИА "Новости"

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Срок ареста установлен до 16 мая.

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Власенко предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней спортивному функционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Фабула уголовного дела неизвестна, но, как заверил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, обвинения в адрес Власенко не связаны с его деятельностью во главе трех спортивных федераций.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.

Во второй половине ноября 2020 года Власенко был последовательно переизбран президентом всех трех спортивных федераций.

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