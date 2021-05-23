Сборная России победила в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта

Золото в плавании сборной России принесли: Климент Колесников (100 м, вольный стиль; 50 м, на спине), Мартин Малютин (200 м, вольный стиль; 400 м, вольный стиль), Евгений Рылов (200 м, на спине), Антон Чупков (200 м, брасс), мужская сборная России (эстафета 4 по 100 м, вольный стиль), мужская сборная России (эстафета 4 по 200 м, вольный стиль), Илья Бородин (400 м, комплексом). Серебряные награды завоевали Анастасия Кирпичникова (800 м, вольный стиль; 1500 м, вольный стиль), Анна Егорова (400 м, вольный стиль), мужская сборная России (комбинированная эстафета 4 по 100 м), женская сборная России (комбинированная эстафета 4 по 100 м). Обладателями бронзы стали: сборная России (смешанная эстафета 4 по 200 м, вольный стиль), Светлана Чимрова (200 м, баттерфляй), Юлия Ефимова (200 м, брасс; 50 м, брасс), Мария Каменева (100 м, на спине), Анна Егорова (800 м, вольный стиль), Андрей Жилкин (50 м, баттерфляй), Андрей Минаков (100 м, вольный стиль).