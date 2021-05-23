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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России победила в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште и стала второй в зачете плавания.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир в столице Венгрии завершился в воскресенье соревнованиями в плавании. Сборная России по итогам чемпионата Европы завоевала 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей во всех видах соревнований. Второе место заняла команда Великобритании — 12−13−7. Третьей стала сборная Италии — 10−14−20. В медальном зачете плавания россияне завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Первыми стали британцы — 11−9−6, третьими — итальянцы — 5−9−13.

Золото в плавании сборной России принесли: Климент Колесников (100 м, вольный стиль; 50 м, на спине), Мартин Малютин (200 м, вольный стиль; 400 м, вольный стиль), Евгений Рылов (200 м, на спине), Антон Чупков (200 м, брасс), мужская сборная России (эстафета 4 по 100 м, вольный стиль), мужская сборная России (эстафета 4 по 200 м, вольный стиль), Илья Бородин (400 м, комплексом). Серебряные награды завоевали Анастасия Кирпичникова (800 м, вольный стиль; 1500 м, вольный стиль), Анна Егорова (400 м, вольный стиль), мужская сборная России (комбинированная эстафета 4 по 100 м), женская сборная России (комбинированная эстафета 4 по 100 м). Обладателями бронзы стали: сборная России (смешанная эстафета 4 по 200 м, вольный стиль), Светлана Чимрова (200 м, баттерфляй), Юлия Ефимова (200 м, брасс; 50 м, брасс), Мария Каменева (100 м, на спине), Анна Егорова (800 м, вольный стиль), Андрей Жилкин (50 м, баттерфляй), Андрей Минаков (100 м, вольный стиль).

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В прыжках в воду золотые медали завоевали: Евгений Кузнецов (трамплин 3 м), Александр Бондарь (вышка), Анна Конаныхина (вышка), Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина (вышка, синхронные прыжки), Кристина Ильиных/Беляева/Кузнецов/Минибаев (в смешанных командных соревнованиях). Обладателями серебра стали: Никита Шлейхер (трамплин 3 м), Кузнецов/Шлейхер (трамплин 3 м, синхронные прыжки), Бондарь/Минибаев (вышка, синхронные прыжки), Тимошинина (вышка). Бронзу завоевали: Минибаев (вышка), Ульяна Клюева/Виталия Королева (трамплин 3 м, синхронные прыжки), Беляев/Минибаев (вышка, синхронные прыжки), Королева/Илья Молчанов (трамплин 3 м, синхронные прыжки).

Кирилл Абросимов принес единственную медаль в плавании на открытой воде, завоевав бронзу на дистанции 25 км.

В синхронном плавании золотые медали завоевали — Варвара Субботина (соло, произвольная программа), Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (дуэты, произвольная программа; техническая программа), Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (микст-дуэт, техническая программа), Олеся Платонова/Мальцев (микст-дуэт, произвольная программа), Алла Шишкина/Ромашина/Колесниченко/Полина Комар/Вероника Калинина/Мария Шурочкина/Влада Чигирева/Марина Голядкина (команды, техническая программа).

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