Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Велес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
31Италия — чемпион Европы!
09:38 (мск), источник: Sports.Ru

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в олимпийской деревне Токио

В олимпийской деревне Токио-2020 впервые выявлено заражение коронавирусом. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто.

Наверх
Источник: Reuters

Положительный тест получил один из членов иностранной сборной, однако национальность и другие личные данные не разглашаются. По данным телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

Случаи инфекции уже были зафиксированы среди делегаций Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но это происходило либо в аэропорту после прилета в Японию, либо в местах предварительного размещения команд.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
«Зенит» и «Локомотив» откроют новый сезон матчем за Суперкубок
Российский клуб сделал щедрое предложение игроку «Барселоны»
Бердыев прокомментировал свое возможное назначение в сборную
Самому скандальному игроку Евро придется покинуть свой клуб
«Смотрите, кто вернулся». Головин начал тренировки с «Монако»
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
«Реал» пытается увести у «Барселоны» талантливого воспитанника
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь