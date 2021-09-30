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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион признал вину в штурме Капитолия

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Олимпийский чемпион по плаванию американец Клит Келлер признал вину по одному из семи пунктов обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает USA Today.

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Источник: AFP 2021

Как отмечается, в рамках сделки с прокуратурой 39-летний Келлер признал незаконное проникновение в Капитолий, а также вину по одному пункту обвинения. Он также выразил желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие остальных обвинений.

В материале говорится, что Келлер может быть осужден на срок от 21 до 27 месяцев тюремного заключения. В следующий раз Келлер должен явиться в суд 16 декабря.

Шестого января 2021 года — в день, когда конгресс США должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. На видео из Капитолия был замечен человек в куртке сборной США, в котором некоторые СМИ узнали Келлера. Несколько его бывших товарищей по команде и тренеров сказали, что опознали Келлера на видео из-за его большого роста, а также из-за того, что он был одет в форму олимпийской сборной США с надписью «USA» на спине и рукавах.

Келлер входил в состав сборной США на Олимпиадах в 2000, 2004 и 2008 годах. Он дважды становился победителем Игр в составе кролевой эстафеты 4 по 200 метров.

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