Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
Бостон
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Филадельфия
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Вашингтон
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Лос-Анджелес
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Сиэтл
25
Хоккей. НХЛ
13.12
Монреаль
Калгари
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Англии разгромила Сенегал
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
09:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Международной федерации плавания сменили название

Международная федерация плавания сменила название с FINA (фр. Federation Internationale de Natation) на World Aquatics, данное решение было принято на внеочередном конгрессе FINA в Мельбурне (Австралия), трансляция которого велась в YouTube-канале организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На конгрессе также была принята новая конституция организации. За реформы проголосовали 175 делегатов, против выступили четыре представителя, один воздержался. За переименование высказались более 70% спортсменов, опрошенных руководством федерации, отмечается, что большинство из них не смогли расшифровать аббревиатуру FINA.

«Времена меняются. FINA — французский акроним, и пловцы — основная часть нашей семьи. Но нам нужно имя, которое будет отражать всю семью FINA», — сказал президент федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Международная федерация, помимо плавания, охватывает прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло.

Новая конституция вступит в силу в январе, тогда же организация получит название World Aquatics. Также на конгрессе было принято решение о создании независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта — Aquatics Integrity Unit.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Страшно, но мы победим': чемпион России вернулся из зоны спецоперации
'Дура законченная!' Из-за чего враждуют Тарасова и Роднина
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь