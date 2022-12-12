В Международной федерации плавания сменили название

На конгрессе также была принята новая конституция организации. За реформы проголосовали 175 делегатов, против выступили четыре представителя, один воздержался. За переименование высказались более 70% спортсменов, опрошенных руководством федерации, отмечается, что большинство из них не смогли расшифровать аббревиатуру FINA.

«Времена меняются. FINA — французский акроним, и пловцы — основная часть нашей семьи. Но нам нужно имя, которое будет отражать всю семью FINA», — сказал президент федерации Хусейн аль-Мусаллам.

Международная федерация, помимо плавания, охватывает прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло.