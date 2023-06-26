Челябинская подводница побила рекорд Европы

Всероссийские и международные соревнования по подводному спорту проходили в Санкт-Петербурге. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 20 регионов РФ в следующих возрастных категориях: мужчины и женщины (2005 года рождения и старше), юниоры и юниорки (2006−2009 годов рождения). Атлеты соревновались в таких дисциплинах, как плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину.

Южный Урал на стартах представляли атлеты СШОР № 7 по водным видам спорта Софья Стрелец, Александра Воронина и Лев Смирнов.

«Софья Стрелец стала лучшей на дистанции 400 метров под водой, показав результат 03:00.10 и улучшив рекорд Европы на 1,15 секунды. Также челябинка стала второй на дистанции 100 метров под водой, преодолев дистанцию с личным рекордом — 37,83 секунды», — сообщили в администрации Челябинска.

Александра Воронина в своей возрастной категории стала второй на дистанции 400 метров под водой, а также завоевала бронзу на дистанциях 100 метров под водой и 200 метров в ластах.