В центре Екатеринбурга более ста атлетов устроили заплыв по Исети

В центре Екатеринбурга сотни атлетов нырнули в Городской пруд. Все ради участия в крупном фестивале спорта IRONSTAR, который проходит здесь впервые. Основная программа, соревнования по триатлону, в которые входят плавание, велогонка и бег, пройдут в субботу, 22 июля.

Фестиваль стартовал 21 июля в 13:30. По программе в этот день запланированы заплывы на одну и две морские мили, одна миля — 1852 метра. Как рассказывают очевидцы соревнований, атлеты, которые заранее опробовали воду, оценили ее как прохладную, поэтому участникам разрешено плыть в гидрокостюме. Всего на обеих дистанциях участвует 116 спортсменов.

Перед стартом первого заплыва всем спортсменам был проведен инструктаж. На акватории Городского пруда дежурят спасатели на катерах и сапбордах. Участнику, который почувствовал себя нехорошо, достаточно поднять руку — спасатель сразу же прибудет на помощь.

— На воде спасатели находятся по всему периметру дистанции, на берегу дежурит скорая помощь. Температура воды для плавания в гидрокостюме максимально комфортная — 18 градусов, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе фестиваля.

Ранее генеральный директор соревнований Владимир Шейкин заверил атлетов и жителей Екатеринбурга, что соревнования на Городском пруду безопасны.

— Плавать в Городском пруду безопасно, потому что совместно с мэрией города мы провели огромную работу по исследованию воды. Мы брали пробы зимой, а с апреля стали делать это ежемесячно. На данный момент все анализы показывают то, что вода соответствует правилам проведения соревнований по триатлону, — говорил генеральный директор соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир Шейкин.

Всего, по данным 20 июля, на участие в соревнованиях по триатлону, а также в других состязаниях IRONSTAR подали заявки более 1300 спортсменов со всей России.

После заплыва на открытой воде 21 июля пройдет женский забег на пять километров IRONLADY, а вечером программу закроют детским забегом STARKIDS: дети до шести лет пробегут 500 метров, а дети до 12 лет — километр.

По триатлону 22 июля будет две дистанции, первая — IRONSTAR 113. На ней спортсмены преодолеют 1,9 километра плавания, 90 километров велогонки и 21 километр бега. Доступная дистанция — SPRINT, это 750 метров плавания, 20 километров велогонки и пять километров бега.