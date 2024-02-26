Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
Континентальное первенство стартовало в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины).
Чемпионат Азии проходит среди следующих возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15−17 лет), группа С (14 лет и младше).
26 февраля в первый соревновательный день, были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду.
Плавание, группа А:
Плавание, группа В:
Прыжки в воду, группа А:
Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.