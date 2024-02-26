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26 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта

Сборная Казахстана выиграла 11 медалей в первый день чемпионата Азии по водным видам спорта, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

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Источник: Дирекция развития спорта

Континентальное первенство стартовало в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины).

Чемпионат Азии проходит среди следующих возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15−17 лет), группа С (14 лет и младше).

26 февраля в первый соревновательный день, были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду.

Результаты казахстанских спортсменов:

Плавание, группа А:

  • Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс — золото
  • Ксения Игнатова, 50 м на спине — золото
  • Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль — серебро, 800 м вольный стиль — бронза
  • Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4×100 вольный стиль — серебро

Плавание, группа В:

  • Егор Попов, 50 м на спине — золото
  • Арсен Кожахметов, 100 м брасс — серебро
  • София Абубакирова, 200 м комплексное плавание — серебро, 50 м на спине — бронза
  • Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4×100 вольный стиль — серебро

Прыжки в воду, группа А:

  • Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин — серебро

Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

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