Казахстан завоевал 11 медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта

Источник: Дирекция развития спорта

Континентальное первенство стартовало в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины).

Чемпионат Азии проходит среди следующих возрастных групп: группа А (18 лет и старше), группа В (15−17 лет), группа С (14 лет и младше).

26 февраля в первый соревновательный день, были разыграны комплекты медалей в плавании и прыжках в воду.

Результаты казахстанских спортсменов:

Плавание, группа А:

Аделаида Пчелинцева, 100 м брасс — золото

Ксения Игнатова, 50 м на спине — золото

Диана Тасжанова, 200 м вольный стиль — серебро, 800 м вольный стиль — бронза

Женская сборная (Аделаида Пчелинцева, Диана Тасжанова, Ксения Игнатова, Софья Сподаренко), эстафета 4×100 вольный стиль — серебро

Плавание, группа В:

Егор Попов, 50 м на спине — золото

Арсен Кожахметов, 100 м брасс — серебро

София Абубакирова, 200 м комплексное плавание — серебро, 50 м на спине — бронза

Мужская сборная (Егор Попов, Егор Василенко, Алексей Крученко, Данил Черепанов), эстафета 4×100 вольный стиль — серебро

Прыжки в воду, группа А:

Диана Жумагулова/Анабелла Кочкина, синхронные прыжки 3 м трамплин — серебро