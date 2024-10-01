Всероссийские федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников объявил об объединении федераций по водным видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба ВФП.
В объединенную организацию войдут федерации по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду.
«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций, — сказал Сальников. — Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины».
По мнению Сальникова, объединение федераций поспособствует не только консолидации ресурсов и упрощению административных процедур, но и повышению качества тренировочного и соревновательного процессов. Президент ВФП подчеркнул, что при слиянии будут установлены новые стандарты и нормы по развитию спортивного резерва.
Сальников возглавляет Всероссийскую федерацию плавания с 2010 года. Федерацией синхронного плавания России с 2022 года руководит Ольга Брусникина. Президентом Федерации водного поло России с 2012 года является Евгений Шаронов, Российскую федерацию прыжков в воду с 2021 года возглавляет Станислав Дружинин.
Ранее решение об объединении приняли федерации по гимнастическим видам спорта. Отчетно-выборная конференция Федерации гимнастики России пройдет 1 октября. Решение об объединении поддержало министерство спорта. На должность президента Федерации гимнастики России претендует один кандидат — глава РЖД Олег Белозеров.