Всероссийские федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию

По мнению Сальникова, объединение федераций поспособствует не только консолидации ресурсов и упрощению административных процедур, но и повышению качества тренировочного и соревновательного процессов. Президент ВФП подчеркнул, что при слиянии будут установлены новые стандарты и нормы по развитию спортивного резерва.