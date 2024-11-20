World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

Как отмечается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU), теперь спортсмены могут принять участие при выполнении критериев допуска в соревнованиях по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.
Под запретом для спортсменов из России и Белоруссии под эгидой World Aquatics остается только контактный командный вид спорта — водное поло. Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах. Не было допуска к плавательным эстафетам, синхронному плаванию (кроме соло) и синхронным прыжкам в воду с трамплина.