World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян

Под запретом для спортсменов из России и Белоруссии под эгидой World Aquatics остается только контактный командный вид спорта — водное поло. Ранее россияне и белорусы могли быть допущены к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах. Не было допуска к плавательным эстафетам, синхронному плаванию (кроме соло) и синхронным прыжкам в воду с трамплина.