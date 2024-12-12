Олимпийская чемпионка осудила отношение к россиянам на ЧМ по плаванию

Российские пловцы принимают участие в ЧМ в нейтральном статусе. Накануне они завоевали две золотые медали: Лифинцев стал лучшим на дистанции 100 метров на спине, а после вместе со сборной одержал победу в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров.