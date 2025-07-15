«Корявая попытка наступить на ногу нашим пловцам». Антироссийские санкции World Aquatics снова вызвали гнев

«Сначала у наших атлетов отняли право идти под нашим флагом, сейчас вот эта интернетовская санкция. Я же лично считаю, что, несмотря на ужасность самой этой затеи, наши атлеты должны не обращать внимания на свое место среди подписчиков в интернете, а сосредоточиться на своих достижениях на дорожке и в бассейнах. Выйти, выиграть и украсить пьедесталы своими именами, — заявил в разговоре с изданием Sputnik легендарный российский борец Александр Карелин. — Все направлено на то, чтобы уязвить наших атлетов, деморализовать. Это одна из неуклюжих, корявых попыток наступить на ногу нашим пловцам. Моя убежденная позиция: если соблюдены рамки и наш представитель не охаял государство, не отказался от нашей государственности, если он остается гражданином, делает дело, к которому его готовят наставники, он должен ехать и выступать, представляя нашу страну. И даже в душном Сингапуре у нас все получится».