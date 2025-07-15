«Корявая попытка наступить на ногу нашим пловцам». Антироссийские санкции World Aquatics снова вызвали гнев

Новость о запрете российским участникам водного чемпионата мира публиковать в соцсетях государственную символику своей страны всколыхнула в нашем спортивном сообществе новую волну споров о нейтральном статусе и ограничениях ради выступления на международной арене. Руководство отечественного спорта уже более девяти месяцев продвигает идею, что во имя большой цели «можно и потерпеть». Однако, судя по реакции на банальные в общем-то санкции международной федерации World Aquatics, нам еще очень далеко до согласия по этому сложному вопросу. И пловцам, согласившимся стартовать в Сингапуре без флага, не избежать политического хейта на родине. Тезис, что «все и так знают, из какой мы сборной», вызывает раздражение у значительной части аудитории, которая уверена в несправедливости ограничений.
Павлик Морозов просто отдыхает
Острее всего по поводу запрета на публикацию флага России в соцсетях высказался Константин Малофеев, известный предприниматель и сторонник идеи «русского мира». «Глобалистские федерации методично отменяют русскость. Хочешь признания — откажись от Родины, — написал общественный деятель в соцсетях. — Любое международное спортивное состязание — это отстаивание чести Родины. Спорт под “нейтральным” флагом — сознательное согласие на унижение своей страны. Те, кто сегодня отрекается от русского флага, вправе и далее оставаться спортивными космополитами. Вот только честь нашего Государства отстаивать больше не нужно. Никак и никогда. Пора принять закон, записать в Конституцию, включить в учебники, что у человека есть не только права, но и обязанности перед Государством. А у Родины есть честь и достоинство».
«Запрет российского флага в социальных сетях — это просто издевательство над нами, — приводит “ВсеПроСпорт” слова двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. — Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению. Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации. Мы уже сколько лет под санкциями, а ситуация становится все хуже. Скоро начнут делить на нейтральных атлетов первой степени, второй степени. По мне, нейтральный статус хуже, чем команда беженцев».
«Международная федерация должна заниматься пропагандой спорта, а не сыском или цензурой, — заявил в разговоре с НСН депутат Госдумы и глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Это не приведет к добру точно. Это некая провокация, в ответ на которую наша федерация должна занять активную позицию по отстаиванию интересов наших спортсменов, нашей страны. Нужно разговаривать, нужно спрашивать, почему вообще есть такие рекомендации. Нейтральный статус не говорит, что тебе недопустимы какие-либо действия, речь только про экипировку и аббревиатуры на спортивной форме, через которую нельзя показывать принадлежность к своей стране. Никому не запрещено любить Родину, свою семью и занимать определенную гражданскую позицию».
Сборная NAB
На самом деле ограничения на российскую символику в соцсетях действуют в большом спорте уже восемь лет. В 2017-м до подобных санкций в связи с допинговым скандалом додумалась международная федерация легкой атлетики. Потом запрет был повторен МОК во время зимней Олимпиады-2018. Попытки отменить или смягчить эти меры через арбитраж в Лозанне успехом не увенчались. Ну, а после марта 2023 года проверка соцсетей на «политическую нейтральность» стала частью «политики по запрету России», в которую вписался бывший олимпийский вождь Томас Бах. Любые медиаплощадки теперь воспринимаются не как личное пространство людей из мира спорта, а как некий рупор, который должен транслировать только нарративы и ценности, одобренные международными структурами.
«Занимать гражданскую позицию», если она заключается в поддержке российских властей, нейтральным атлетам официально запрещено. Законность такого подхода и его соответствие Олимпийской хартии вызывает большие вопросы, и до осени прошлого года это регулярно становилось поводом для добровольного отказа от получения нейтрального статуса. Но теперь руководство нашего спорта призывает атлетов идти на компромиссы, сдерживать себя в соцсетях и не провоцировать комиссии по допуску. Идея в том, что отказ от конфронтации в перспективе приведет к ослаблению санкций или к их полной отмене. Уступки иностранных партнеров по некоторым позициям действительно имеют место. Но пока они не касаются главного — возвращения национальной символики, в том числе в социальных сетях.
На водный чемпионат мира в Сингапуре заявлены 66 представителей России из плавания, плавания в открытой воде, прыжков в воду и синхронного плавания. Они выступают как команда NAB (Neutral Athletes B), но при этом действовавшие ранее запреты на участие в коллективных дисциплинах отменены. Даже медали сборной будут учитываться в официальной таблице, правда без упоминания названия страны. Нет больше и ограничений и на общение нейтралов со СМИ. Однако любая попытка использовать в ходе соревнований государственную, региональную и историческую символику, ассоциирующуюся с Россией (в том числе георгиевские ленты, татуировки в национальных цветах и прочее), могут привести к большим неприятностям не только для самого спортсмена, но и для всей делегации.
Даже в душном Сингапуре у нас все получится
«Никаких обвинений в адрес спортсменов и тренеров, которые приняли решение участвовать в соревнованиях, я не разделяю, — приводит “Газета.Ru” мнение главы комитета Госдумы по спорту Олега Матыцина. — Они продолжают оставаться нашими спортсменами, россиянами, с тем же авторитетом, с тем же признанием. И для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей. Когда наши спортсмены побеждают, они являются символами победных традиций нашей страны. Но при этом, конечно, надо добиваться нормального, адекватного, равного со всеми отношения к нашей стране со стороны спортивных организаций».
«Сначала у наших атлетов отняли право идти под нашим флагом, сейчас вот эта интернетовская санкция. Я же лично считаю, что, несмотря на ужасность самой этой затеи, наши атлеты должны не обращать внимания на свое место среди подписчиков в интернете, а сосредоточиться на своих достижениях на дорожке и в бассейнах. Выйти, выиграть и украсить пьедесталы своими именами, — заявил в разговоре с изданием Sputnik легендарный российский борец Александр Карелин. — Все направлено на то, чтобы уязвить наших атлетов, деморализовать. Это одна из неуклюжих, корявых попыток наступить на ногу нашим пловцам. Моя убежденная позиция: если соблюдены рамки и наш представитель не охаял государство, не отказался от нашей государственности, если он остается гражданином, делает дело, к которому его готовят наставники, он должен ехать и выступать, представляя нашу страну. И даже в душном Сингапуре у нас все получится».
«Сейчас достаточно ограничений у российского спорта и конкретно плавания. Самой лучшей публикацией российского флага будет медаль наших спортсменов, о которой мы с удовольствием расскажем, — заявил “ВсеПроСпорт” российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Я тоже поеду в Сингапур и буду рассказывать об успехах наших спортсменов. Им разрешено давать интервью, это уже здорово. В любом случае какие-то ограничения у наших спортсменов были и будут, к сожалению. Главное, что они имеют возможность выступать, а у нас — показывать. Благодаря результатам спортсменов и отчасти благодаря работе журналистов все будут прекрасно знать, из какой страны эти люди. Неприятно, конечно, что нельзя использовать российскую символику, но мы это переживем и будем еще сильнее».