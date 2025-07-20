Долгий путь домой. Как наши спортсмены стартовали на водном ЧМ

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре — первый крупный летний турнир для наших пловцов, синхронисток и прыгунов в воду за долгие годы. И после стартовой недели уже можно делать первые выводы. У России есть одна медаль, и что важно, золотая. Но есть и упущенные возможности, и очевидные последствия международной изоляции, из-за которой соперники ушли вперед.
В первую неделю соревнований в Сингапуре стартовали три вида программы: водное поло (россияне не участвуют), плавание на открытой воде и синхронное плавание. Насколько успешны выступающие в нейтральном статусе россияне?
В каком статусе приехали?
Прежде всего стоит сказать, что в Сингапур сборная России приехала в довольно солидном составе, и международная федерация World Aquatics почти не чинила препятствий. За исключением странного запрета на публикацию результатов в официальных аккаунтах в соцсетях, наши представлены почти везде, где могли, с тренерами и персоналом. Это более лояльное отношение, чем в большинстве других федераций.
Много опасений было по поводу того, как встретят россиян в синхронном плавании — субъективном виде спорта, где судейство влияет на итог. И пока отношение вполне приемлемое, а на результаты для всех влияет изменение правил, которое сделало спорт лучше — и это мнение пресс-атташе нейтральной команды Полины Прощенко.
Конечно, были и странности: тренер испанской сборной Андреа Фуэнтес перед стартом дала мощное интервью для разогрева, в котором заявила:
— Мы съедим русских с картошкой и соусом. Они были чемпионками мира с 1998 года, и никто никогда их не побеждал. Они видели нас в соревнованиях в этом году и спрятались. Пусть копируют что хотят, а мы будем идти на шаг впереди. Когда-нибудь мы их обгоним. Если мы их победим сейчас, прыгну с парашютом с Марса.
Сложно сказать, что вселилось в испанку. Возможно, обиды за предыдущие поражения. Но один раз ее спортсменка уже обогнала нашу, но не стала чемпионкой. Считать ли это выполненным условием для прыжка с Марса — одному Илону Маску известно.
Синхронное плавание
Уроженец Санкт-Петербурга Александр Мальцев, несмотря на изменения правил и изоляцию, не отдал никому статус первопроходца и лидера своего вида спорта — и в техническом соло привез ближайшему сопернику (кстати, испанцу) 10 баллов. Еще недавно в интервью «СЭ» Мальцев выражал сомнения в правильности изменений правил, но показал, как надо справляться с обстоятельствами, а не ныть.
А вот женское соло не принесло привычных побед: российская синхронистка Татьяна Гайдай в финале технического соло заняла лишь 12-е место. Это антирекорд — впервые с 1994 года россиянки остались без медалей в финале одной из ключевых дисциплин, хоть и не имеющей олимпийского статуса. Сказалось отсутствие опыта и сложность программы — после седьмого места в предварительной стадии тренеры и спортсменка рискнули, поставив суперсложный элемент в надежде зацепить медаль. Гайдай его завалила и откатилась на последнее место. Но опять же — бесценный опыт.
Синхронное плавание наверняка еще принесет победы россиянам — Мальцев замахивается на четыре золота, у нас сильные женские дуэты, интересно посмотреть на акробатические программы, сравнительно новые для этого вида спорта. Словом, нужна большая выборка, чтобы делать глобальные выводы.
Плавание на открытой воде
Россияне точно не были статистами. Денис Адеев дважды попадал в топ-6 в индивидуальных видах программы, от медалей его отделяло несколько секунд. В эстафете 4×1500 метров наши также стали шестыми. Сразу две россиянки, Маргарита Ершова и Ксения Мишарина, дошли до финала нового формата на выбывание на трехкилометровке, но заняли 8-е и 10-е места.
Но налицо недостаток международного опыта, который помешал россиянам сделать решающий шаг к борьбе с элитой. Екатерина Сорокина на дистанции 5 километров лидировала в начале заплыва, но на первом поворотном буе позволила соперницам догнать себя и попала в передрягу, в ходе которой зацепилась за буй, застряла в нем и потеряла минуту. Ситуация редкая, но вряд ли прогнозируемая на российских стартах — из-за более низкого уровня конкуренции и жесткости борьбы. Маргарита Ершова в первый день соревнований не выдержала жары и сошла — ее увозили на коляске, и она даже столкнулась с хейтом в соцсетях.
— Мне стало плохо на «десятке», и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие. Но были и те, кто желал мне здоровья, чтобы я поправлялась. Плохих комментариев было мало, но я человек ранимый и все приняла близко к сердцу, — призналась Ершова.
Открытая вода вообще очень динамично развивается в последние годы — как тренировочные практики, так и техника, в том числе в контексте контактной борьбы с соперниками. Подобный опыт ничем не заменишь.
И, наверное, правильно в недавнем выступлении сказал министр спорта Михаил Дегтярев: «Поможет ли нашим спортсменам проведение каких-то альтернативных турниров? Нет, не поможет, потому что мы это проходили — Игры дружбы, 84-й год, Игры доброй воли. Все они прошли без должного уровня конкуренции и только на годы отбросили, можно так сказать, международное спортивное сотрудничество, поэтому альтернатива — это не наш путь. Наш путь — это возвращение полноценное в олимпийскую семью».
Вот и возвращаемся. На этом пути будет непросто, но пройти эти сложности необходимо.