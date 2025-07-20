Долгий путь домой. Как наши спортсмены стартовали на водном ЧМ

— Мне стало плохо на «десятке», и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие. Но были и те, кто желал мне здоровья, чтобы я поправлялась. Плохих комментариев было мало, но я человек ранимый и все приняла близко к сердцу, — призналась Ершова.