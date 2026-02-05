Ричмонд
World Aquatics допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном

Взрослые российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе.

Источник: Reuters

ТАСС, 5 февраля. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.

Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях под эгидой World Aquatics в возрастных категориях до 16, 18 и 20 лет без ограничений. Ранее в четверг Европейская федерация водных видов спорта также допустила российских юниоров к международным турнирам под флагом и гимном. Взрослые российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

