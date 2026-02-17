Ричмонд
В Коста-Рике убили известного американского серфингиста Курта ван Дайка

Известный серфингист Курт ван Дайк был убит в своем доме в Коста-Рике. Об этом сообщает местное издание Tico Times.

По информации источника, двое вооруженных мужчин проникли в квартиру, которую американец снимал вместе со своей подругой. Преступники угрожали паре пистолетом, связали и избили их, после чего забрали ценности и автомобиль. В какой-то момент они убили ван Дайка. При осмотре на теле спортсмена были обнаружены следы удушья и множественные ножевые ранения.

Полиция возбудила дело, собрала улики с места происшествия, включая возможные отпечатки пальцев и записи с камер наблюдения. В отчете говорится, что двое подозреваемых скрылись на двух автомобилях.

Курт ван Дайк прожил в Коста-Рике более десяти лет, владел отелем в городе Пуэрто-Вьехо-де-Таламанка. За свое мастерство в серфинге он получил от местных спортсменов прозвище «Король».