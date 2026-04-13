«На тех же условиях, что и другие страны». В водных видах спорта с России сняты все санкции

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) сняло все ограничения по участию в крупных соревнованиях взрослых спортсменов из России и Белоруссии. Отныне представители двух стран, находившихся под санкциями более четырех лет, смогут на общих основаниях выступать на турнирах по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. Это четвертая крупная спортивная структура, позволившая нашим сборным выступать под собственным флагом. Ранее это сделали Международный паралимпийский комитет, а также управляющие организации дзюдо, тхэквондо и самбо. Учитывая, что World Aquatics — одна из крупнейших олимпийских федераций, нынешнее решение — серьезный прогресс в деле восстановления прав наших спортсменов и отличный пример для других видов спорта, некоторые из которых до сих пор сохраняют тотальный запрет на участие россиян и белорусов на своих стартах.
Конфликт должен оставаться за пределами спортивных площадок
«Бюро World Aquatics внесло изменения в Руководство по участию спортсменов в периоды политических конфликтов, — говорится в заявлении международной федерации. — После консультаций с Дисциплинарным трибуналом (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и Комитетом спортсменов принято решение, что санкции больше не будут применяться к взрослым спортсменам, имеющим белорусское или российское спортивное гражданство. Им разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие страны, — в соответствующей экипировке, с флагами и гимнами».
Напомним, что World Aquatics начала снимать санкции с наших спортсменов в соответствии с рекомендациями МОК в сентябре 2023 года, но поначалу делала это в осторожном режиме. Россиянам не только не позволяли выступать под собственным флагом, но и запрещали общение с представителями СМИ в микст-зонах, отказывали в праве выступать в эстафетах и вводили квоты на каждый заплыв. Кроме того, тотальный бан сохранялся для водного поло как для командного вида спорта. Драконовские меры привели к тому, что практически все наши решили не получать нейтральный статус и не поехали на Олимпиаду-2024. Однако затем санкции ослабевали — были сняты запреты на эстафеты и на микст-зоны, а затем и на водное поло. Последнее сделало водную федерацию одной из самых передовых по части возвращения россиян. Также World Aquatics одной из первых выполнила рекомендации МОК по снятию политических ограничений с наших юниоров.
«За последние три года World Aquatics и AQIU смогли обеспечить, чтобы конфликт оставался за пределами спортивных площадок, — заявил президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам, представляющий Кувейт. — Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе для мирных соревнований».
В релизе World Aquatics отмечается, что в процессе выполнения программы выдачи нейтральных статусов было проведено более 700 проверок спортсменов с белорусскими или российскими паспортами. А нынешние изменения сделаны «в интересах безопасных и честных соревнований». Правда, есть один нюанс — для допуска нашим спортсменам необходимо сдать как минимум четыре чистых допинг-пробы и не в системе РУСАДА (которое остается под санкциями ВАДА), а по заказу Международного агентства тестирования (ITA). Кроме того, необходимо пройти «проверку биографических данных в AQIU».
Последнее вызывает вопросы, так как напоминает о поисках «политической крамолы» в соцсетях и «выявлении связей с военными структурами», которые устраивались в ходе выдачи нейтральных статусов. Впрочем, World Aquatics, в отличие от некоторых других федераций, проводила эти процедуры достаточно лояльно, несмотря на многочисленные протесты украинской стороны и других недружественных стран.
«Надо быть образцом выполнения всех требований»
«Я бы хотел поблагодарить World Aquatics за решение о допуске российских спортсменов в полном статусе, — заявил на пресс-конференции в Москве председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. — Нам разрешено принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира. Мы будем выступать с флагом, гимном и формой. Это решение открывает двери другим федерациям. Уверен, оно будет сердечно воспринято спортсменами. Выступать в нейтральной форме и не слышать гимн — это оскорбляет спортсменов. До 2028 года у нас есть для участия три больших турнира. Что касается проведения соревнований у нас, то такое предложение от World Aquatics имеется, но нам надо проработать варианты. К сожалению, у нас не так много бассейнов, готовых принимать соревнования такого уровня».
«Ничего нового в правилах не поменяли. Мы проходим допинг-тесты постоянно. Рассчитываем, что уже 21 апреля, на женском Кубке мира на Мальте, наши спортсменки выйдут в российской форме и будет звучать гимн, если они победят, — продолжил глава ФВВСР. — Я не верю, что другие страны захотят бойкотировать матчи с нами. Уверен, все команды будут выступать. Все соревнуются, чтобы выступать, а не бойкотировать. Что делать другим нашим федерациям для допуска на международные турниры? Это комплекс мер. Я готов делиться опытом. Нужно выстроить рабочие отношения с международными структурами, а спортсмены должны быть образцом выполнения требований — они могут быть жесткими, но мы их не выбираем».
Безусловно, решение World Aquatics — одной из самых крупных и авторитетных международных федераций — это большой прорыв. Ранее взрослых российских спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой в дзюдо, самбо, тхэквондо, боксе (IBA), кикбоксинге, муай-тай, бодибилдинге, армрестлинге, вейксерфинге, шашках (IDF) и паделе, а также в видах спорта, которые курирует Международный паралимпийский комитет. Однако это не снимает проблем с допуском полностью. Например, в конце прошлого года россияне не попали в Польшу на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде из-за отказа в визах. И эта ситуация может повториться в других недружественных странах. Кроме того, на Паралимпиаде и юниорских соревнованиях имели место демарши против наших спортсменов и флага России. И с этим международным федерациям тоже придется что-то делать.
«Приветствуем решение World Aquatics допустить российских и белорусских спортсменов ко всем международным соревнованиям по водным видам спорта наравне со остальными атлетами — в национальной форме, с флагом и гимном, — отметил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев. — Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль Мусалламом в январе, на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей».
Опыт водной федерации — серьезный аргумент для МОК в пользу того, чтобы окончательно снять с России незаконные санкции, которые нарушают права наших атлетов на протяжении четырех лет. Также мудрая позиция водников подчеркивает дискриминационный подход федераций легкой атлетики, биатлона и серфинга, которые до сих пор запрещают выступление россиян и белорусов даже в нейтральном статусе, ссылаясь на бюрократические формальности и якобы имеющие место проблемы с безопасностью. Также появилась надежда, что, глядя на World Aquatics, федерации в командных видах спорта распространят опыт допуска юниоров и на взрослые старты.
Олег Шамонаев