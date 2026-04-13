«На тех же условиях, что и другие страны». В водных видах спорта с России сняты все санкции

Напомним, что World Aquatics начала снимать санкции с наших спортсменов в соответствии с рекомендациями МОК в сентябре 2023 года, но поначалу делала это в осторожном режиме. Россиянам не только не позволяли выступать под собственным флагом, но и запрещали общение с представителями СМИ в микст-зонах, отказывали в праве выступать в эстафетах и вводили квоты на каждый заплыв. Кроме того, тотальный бан сохранялся для водного поло как для командного вида спорта. Драконовские меры привели к тому, что практически все наши решили не получать нейтральный статус и не поехали на Олимпиаду-2024. Однако затем санкции ослабевали — были сняты запреты на эстафеты и на микст-зоны, а затем и на водное поло. Последнее сделало водную федерацию одной из самых передовых по части возвращения россиян. Также World Aquatics одной из первых выполнила рекомендации МОК по снятию политических ограничений с наших юниоров.