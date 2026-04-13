«Наши спортсмены не подведут». Как в России реагируют на решение World Aquatics о снятии санкций

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла все ограничения с российских спортсменов на международных соревнованиях под эгидой организации. На это решение в нашей стране, естественно, отреагировали положительно.
Отныне представители России, находившиеся под санкциями более четырех лет, смогут на общих основаниях выступать на турнирах по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. Однако есть и условия: они должны пройти минимум четыре антидопинговые проверки, проведенные в партнерстве с Международным агентством по тестированию (ITA). Кроме того, будет осуществляться просмотр биографических данных.
«Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытые водоемы оставались местами, где спортсмены из всех стран могли собираться вместе в мирных соревнованиях», — прокомментировал новость президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.
По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, вопрос о возможном снятии санкций он обсуждал с главой World Aquatics в январе этого года.
«Права российских спортсменов обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом в январе, на Олимпийском совете Азии в Ташкенте. Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей», — написал он в своем Telegram-канале.
Заслуженный тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила заслугу президента объединенной Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина.
«Это благая весть. Дай Бог, чтобы мы теперь выступали с флагом и гимном на международных соревнованиях достойно. Это большая заслуга нашего президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. Он давно работал над нашим допуском. Он очень сильный руководитель. Надеюсь, что наши спортсмены не подведут», — сказала Покровская «СЭ».
О роли Дегтярева и Мазепина в снятии санкций сообщил и известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Это прекрасные новости! Это большая мощная федерация, которая для всех сейчас как путеводная звезда. Радуемся малому. Хотя малым это не назовешь. Дорогу осилит идущий! Отличная работа команд Мазепина и Дегтярева. Общими усилиями добились того, что наш гимн будет звучать на чемпионате Европы в Париже. Поступательное движение продолжается», — отметил телеведущий в разговоре с «СЭ».
Рады решению и экс-спортсмены. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов считает, что теперь другие федерации будут лояльнее относиться к нашим представителям.
«Отличные новости! Это позволит другим организациям начать лояльнее относиться к российским спортсменам. Каждый хочет представлять свою страну со всей символикой. Подготовка все равно шла с пониманием и взглядами на ближайшее возвращение. Остается развиваться дальше», — приводит слова Рылова «СЭ».
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина счастлива, что у россиян появится возможность услышать гимн страны.
«Хочу кричать от радости! Это то, чего мы ждали долгие годы. На Олимпиаде в Токио я стояла на пьедестале со слезами на глазах не только из-за того, что это были последние мои Игры, но и из-за того, что я не могу петь гимн страны и смотреть на триколор. Поэтому сейчас я счастлива, что наконец-то, спустя такое время, у тех спортсменов, которые сейчас в сборных, будет возможность, оказавшись на первой ступени пьедестала, испытать радость от победы и от того, что ты можешь в открытую говорить, из какой ты страны, и гордиться этим», — сообщила Шишкина «СЭ».
По словам трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой, с этого момента перестанут нарушаться права наших атлетов.
«Наконец-то мы снова добились права представлять нашу страну на мировой арене — выступать под своим флагом, в национальной форме, слышать гимн России! Долгожданное решение для наших спортсменов и тренеров. Право каждого спортсмена — возможность снова соревноваться с сильнейшими на равных условиях — гордость и ответственность, имеющие мощнейшую мотивацию. Эмоции на верхней ступени пьедестала почета под поднимающийся триколор не сравнить ни с чем», — сказала она «СЭ».
Максим Клементьев