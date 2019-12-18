Чемпион ОИ-2012 по тяжелой атлетике украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг
ТАСС, 18 декабря. Украинский штангист Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 18 декабря. Украинский штангист Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года. Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки
Также за применение того же вещества дисквалифицированы олимпийский чемпион — 2016 Руслан Нурудинов из Узбекистана, чемпионы Европы Николай Новиков (Белоруссия), Валентин Христов (Азербайджан) и Мелине Далузян (Армения).