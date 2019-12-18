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14:59 (мск), источник: ТАСС

Чемпион ОИ-2012 по тяжелой атлетике украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг

ТАСС, 18 декабря. Украинский штангист Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года. Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр — 2012, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг. 33-летний спортсмен дисквалифицирован за применение дегидрохлорметилтестостерона.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

Также за применение того же вещества дисквалифицированы олимпийский чемпион — 2016 Руслан Нурудинов из Узбекистана, чемпионы Европы Николай Новиков (Белоруссия), Валентин Христов (Азербайджан) и Мелине Далузян (Армения).

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