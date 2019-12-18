Чемпион ОИ-2012 по тяжелой атлетике украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг

Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года. Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр — 2012, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг. 33-летний спортсмен дисквалифицирован за применение дегидрохлорметилтестостерона.