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10:43 (мск), источник: Prosports.kz

Семь тяжелоатлетов дисквалифицированы за применение допинга

Казахстанская федерация тяжелой атлетики совместно с КазНАДЦ провели расследование в отношении спортсменов и тренеров на предмет использования запрещенных препаратов, сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу КФТА.

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В списке нарушивших правила оказались: Аружан Колбай (Алматы), Гулдана Жүнис (Алматы), Асылжан Бектай (Кызылординская обл.), Алишер Сейтказы (Алматы), Ерасыл Кенесбаев (Алматы), Максим Ню (Шымкент) и Тимур Хасаров (Алматинская обл.). Эти атлеты были дисквалифицированы на 2 года..

Также, наказали тренера по тяжелой атлетике республиканского колледжа спорта Айбола Колбаева и тренера специализированной школы высшего спортивного мастерства Талгата Абена на четыре года.

Добавим, что отдельные слушания будут проводиться в отношении Нурмухамбетовой, допинг-проба которой, взятая на V Летней Спартакиаде, оказались положительной. До слушания спортсменка отстранена от всех соревнований и учебно-тренировочных сборов..

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