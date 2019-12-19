Семь тяжелоатлетов дисквалифицированы за применение допинга

В списке нарушивших правила оказались: Аружан Колбай (Алматы), Гулдана Жүнис (Алматы), Асылжан Бектай (Кызылординская обл.), Алишер Сейтказы (Алматы), Ерасыл Кенесбаев (Алматы), Максим Ню (Шымкент) и Тимур Хасаров (Алматинская обл.). Эти атлеты были дисквалифицированы на 2 года..

Также, наказали тренера по тяжелой атлетике республиканского колледжа спорта Айбола Колбаева и тренера специализированной школы высшего спортивного мастерства Талгата Абена на четыре года.