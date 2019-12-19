МОК обязал украинского штангиста Торохтия вернуть золотую медаль Олимпиады-2012

Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона. Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок. IWF рекомендуется соответствующим образом изменить результаты прошедших соревнований и рассмотреть любые дальнейшие действия в пределах своей компетенции, а национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить выполнение этого решения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--39555598fba1a1ea8372" data-vnd="39555598fba1a1ea8372" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=39555598fba1a1ea8372" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира — 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.