Временно отстраненные штангисты не включены в состав сборной России на 2020 год

«Исполком ФТАР утвердил списки кандидатов в сборные. Спортсмены, попавшие под подозрение Всемирного антидопингового агентства (WADA), временно исключены, — сообщил Агапитов. — Кроме того, на исполкоме был заслушан доклад дисциплинарного комитета, дело в том, что у нас были случаи грубых нарушений. Были такие спортсмены, кто не заполнял своевременно странички о месте нахождения в системе ADAMS, что является личной ответственностью каждого спортсмена. Исполком поддержал предложения дисциплинарного комитета ФТАР по мерам, исключающим повторения таких нарушений в будущем; тренеры, допустившие таких спортсменов до тренировочных мероприятий, получили строгое предупреждение».