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15:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Румынские штангисты Мартин и Кокош отстранены после перепроверки проб

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Призеры Олимпийских игр 2012 года в Лондоне румынские тяжелоатлеты Рэзван Мартин и Роксана Кокош отстранены от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпиады, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Как отмечается в сообщении, в пробе 28-летнего Мартина обнаружены метаболиты станозолола, дегидрохлорметилтестостерона и метенолон, у 30-летней Кокош — метаболиты станозолола и метенолон. Также временно отстранен двукратный чемпион Европы турок Эрол Билгин (метаболиты станозолола и дегидрохлорметилтестостерона).

Мартин на Олимпиаде в Лондоне выиграл бронзу в весовой категории до 69 кг, также он дважды побеждал на чемпионатах Европы. Кокош на ОИ-2012 стала второй в весе до 69 кг. Билгин на чемпионате мира-2010 завоевал бронзу (до 62 кг).

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