Румынские штангисты Мартин и Кокош отстранены после перепроверки проб
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Призеры Олимпийских игр 2012 года в Лондоне румынские тяжелоатлеты Рэзван Мартин и Роксана Кокош отстранены от соревнований после перепроверки
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Призеры Олимпийских игр 2012 года в Лондоне румынские тяжелоатлеты Рэзван Мартин и Роксана Кокош отстранены от соревнований после перепроверки
Как отмечается в сообщении, в пробе 28-летнего Мартина обнаружены метаболиты станозолола, дегидрохлорметилтестостерона и метенолон, у 30-летней Кокош — метаболиты станозолола и метенолон. Также временно отстранен двукратный чемпион Европы турок Эрол Билгин (метаболиты станозолола и дегидрохлорметилтестостерона).
Мартин на Олимпиаде в Лондоне выиграл бронзу в весовой категории до 69 кг, также он дважды побеждал на чемпионатах Европы. Кокош на ОИ-2012 стала второй в весе до 69 кг. Билгин на чемпионате мира-2010 завоевал бронзу (до 62 кг).