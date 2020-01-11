Румынские штангисты Мартин и Кокош отстранены после перепроверки проб

Как отмечается в сообщении, в пробе 28-летнего Мартина обнаружены метаболиты станозолола, дегидрохлорметилтестостерона и метенолон, у 30-летней Кокош — метаболиты станозолола и метенолон. Также временно отстранен двукратный чемпион Европы турок Эрол Билгин (метаболиты станозолола и дегидрохлорметилтестостерона).

Мартин на Олимпиаде в Лондоне выиграл бронзу в весовой категории до 69 кг, также он дважды побеждал на чемпионатах Европы. Кокош на ОИ-2012 стала второй в весе до 69 кг. Билгин на чемпионате мира-2010 завоевал бронзу (до 62 кг).