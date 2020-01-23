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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Международной федерации тяжелой атлетики отстранен на 90 дней

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Венгр Тамаш Аян отстранен от работы на посту президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на 90 дней, сообщил РИА Новости президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Источник: Reuters

«Президент (Аян) самоустранился на срок 90 дней. Исполком (IWF) утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США временным президентом. Создана комиссия для организации расследования», — сказал Агапитов по телефону.

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В среду состоялось заседание исполкома IWF в Дохе. Аян отстранен в ожидании внутреннего расследования в IWF.

Ранее вышел фильм ARD, в котором IWF и Тамаш Аян обвинялись в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Также в фильме ARD приводились документы, согласно которым для IWF из Международного олимпийского комитета (МОК) якобы поступило не менее 5 миллионов долларов, которые были переведены на два швейцарских счета, надзор за которыми осуществлял исключительно Аян. МОК 6 января попросил ARD предоставить документацию, в которой содержатся факты предполагаемых случаев коррупции в IWF.

Аян с 1975 по 2000 год был генеральным секретарем IWF. С 2000 года он является президентом федерации.

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