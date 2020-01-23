IWF организует группу экспертов для оценки обоснованности обвинений со стороны ARD

«Обвинения ARD против IWF в целом и против меня в частности необоснованны. Они не подтверждаются соответствующей документацией или людьми, участвующими в принятии таких решений. Следовательно, я не сомневаюсь, что независимые эксперты подтвердят мою 50-летнюю преданность развитию тяжелой атлетики», — заявил Аян.

В начале января на ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором он обвинил Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме сообщается, что представители IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы, подтверждающие суммы, направленные Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн), по его информации, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.