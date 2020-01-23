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13:32 (мск), источник: ТАСС

IWF организует группу экспертов для оценки обоснованности обвинений со стороны ARD

ТАСС, 23 января. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) соберет рабочую группу независимых экспертов, которые должны будут определить обоснованность обвинений со стороны немецкого телеканала ARD. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

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Также IWF подтвердила отстранение главы организации Тамаша Аяна на 90 дней в связи с коррупционным скандалом. Исполняющим обязанности президента организации станет американка Урсула Папандреа. IWF проведет внутреннее расследование в отношении деятельности Аяна.

«Обвинения ARD против IWF в целом и против меня в частности необоснованны. Они не подтверждаются соответствующей документацией или людьми, участвующими в принятии таких решений. Следовательно, я не сомневаюсь, что независимые эксперты подтвердят мою 50-летнюю преданность развитию тяжелой атлетики», — заявил Аян.

Папандреа возглавит специальную комиссию по надзору, в обязанности которой будет входить определение, назначение и рекомендация независимых экспертов в таких областях, как антидопинговая и финансовая отчетность.

В начале января на ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором он обвинил Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме сообщается, что представители IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы, подтверждающие суммы, направленные Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн), по его информации, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.

Аян возглавлял IWF с 2000 года.

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