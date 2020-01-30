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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполнительный совет TAWA подал в отставку из-за фильма ARD

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Исполнительный совет Федерации тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) в полном составе подал в отставку из-за фильма немецкого телеканала ARD о покрывательстве допинга в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщается в пресс-релизе TAWA.

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ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Также в фильме бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне спортсменка из Таиланда Раттикан Гульнои призналась в употреблении запрещенных веществ.

«Фильм, который был представлен на заседании исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) 8 января, резко подорвал репутацию и имидж нашей страны. Для того, чтобы защитить национальный вид спорта Таиланда, все члены исполнительного совета TAWA согласны с полной ответственностью уйти в отставку с 30 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Аян 22 января был отстранен от работы на посту президента IWF на 90 дней. Временным президентом организации была назначена Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США.

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