Ричард Макларен возглавит расследование о коррупции в IWF

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Аян 22 января был отстранен от работы на посту президента IWF на 90 дней. Также было принято решение о проведении внутреннего расследования в IWF. Временным президентом организации была назначена Урсула Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США.

«Нам был нужен кто-то, кто не является другом тяжелой атлетики, и может разобраться в этих серьезных обвинения. Если мы хотим разобраться в этом (вопросе), нам требуется следователь, результаты работы которого будут заслуживающими доверия и неоспоримыми. Вот почему мы выбрали Макларена», — заявила Папандреа.