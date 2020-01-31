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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ричард Макларен возглавит расследование о коррупции в IWF

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший расследование комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте, будет руководить расследованием обвинений в коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает Insidethegames.

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Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и ее многолетний руководитель Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Аян 22 января был отстранен от работы на посту президента IWF на 90 дней. Также было принято решение о проведении внутреннего расследования в IWF. Временным президентом организации была назначена Урсула Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США.

«Нам был нужен кто-то, кто не является другом тяжелой атлетики, и может разобраться в этих серьезных обвинения. Если мы хотим разобраться в этом (вопросе), нам требуется следователь, результаты работы которого будут заслуживающими доверия и неоспоримыми. Вот почему мы выбрали Макларена», — заявила Папандреа.

Назначение Макларена было ободрено исполкомом IWF. Канадский юрист и его помощники должны приступить к расследованию на следующей неделе.

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