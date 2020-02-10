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13:29 (мск), источник: ТАСС

Отбывший дисквалификацию штангист Ловчев из-за травмы может пропустить домашний ЧЕ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, может пропустить апрельский чемпионат Европы в Москве из-за травмы, которую он получил в воскресенье на Кубке России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

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Источник: РИА "Новости"

«Ловчев гарантировал себе право выступить на чемпионате Европы, но все будет зависеть от того, насколько серьезна его травма локтя, которую он получил вчера на втором подходе, — сказал Писаревский. — Будем держать с ним связь, в течение недели спортсмен должен пройти медицинское обследование. Но зная, что Ловчев в хорошей форме, я его уже включил на сбор в Сочи, который начнется совсем скоро».

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе «А» спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина — вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба «Б», вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.

По итогам завершившегося 9 февраля Кубка России был сформирован расширенный состав мужской сборной России на чемпионат Европы. В список в настоящий момент включено 14 человек, на ЧЕ может быть заявлено не более 10 тяжелоатлетов от страны. В предварительный состав на ЧЕ вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц и Вячеслав Яркин (оба — до 81 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Георгий Купцов и Хетаг Хугаев (оба — до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев и Федор Петров (все — до 109 кг), Антоний Савчук и Алексей Ловчев (оба — свыше 109 кг).

«Очень рад тому, что возвращается наш чемпион мира Окулов (спортсмен пропустил сезон-2019 из-за травмы колена — прим. ТАСС). Он перед Кубком России был у нас на сборе, но выступать в Санкт-Петербурге ему было еще рано. Но, принимая в расчет его старание и темпы восстановления, думаю, что Артем будет выступать на чемпионате Европы», — заключил Писаревский.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

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