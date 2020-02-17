Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан из-за коронавируса
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан
Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан
Как отмечает агентство, ранее в связи с распространением коронавируса правительство Казахстана ограничило въезд и выезд для пассажиров из стран, граничащих с Китаем. Президент РК
Исполнительный комитет IWF в срочном порядке обсудил сложившуюся ситуацию и принял решение перенести соревнования в Узбекистан. Таким образом, чемпионат Азии по тяжелой атлетике состоится
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи.