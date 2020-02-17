Чемпионат Азии по тяжелой атлетике перенесен из Казахстана в Узбекистан из-за коронавируса

Как отмечает агентство, ранее в связи с распространением коронавируса правительство Казахстана ограничило въезд и выезд для пассажиров из стран, граничащих с Китаем. Президент РК Касым-Жомарт Токаев 15 февраля заявил, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, но власти страны готовы к борьбе с ним.