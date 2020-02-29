Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике в Румынии отменен из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти с 14 по 21 марта.

«Мы завершили обширные консультации, прежде всего с Федерацией тяжелой атлетики Румынии. После обсуждения и по просьбе главы румынской федерации Нику Влада исполнительный совет согласился принять отмену чемпионата мира в Бухаресте среди юниоров в качестве меры предосторожности в связи с продолжающимся развитием коронавируса. Отмена коснется также заседаний комитета и конгресса IWF», — говорится в сообщении Международной федерации тяжелой атлетики .

В пятницу стало известно, что еще два человека заразились коронавирусом в Румынии. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован на территории страны в среду.