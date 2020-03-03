Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
4.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
4.03
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
4.03
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
38
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
15:24 (мск), источник: ТАСС

Агапитов: Итальянские тяжелоатлеты готовятся к московскому ЧЕ в безопасном месте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сборная Италии готовится к московскому чемпионату Европы по тяжелой атлетике в изолированном и безопасном месте. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли. Федерация тяжелой атлетики Италии вместе с остальными европейскими национальными федерациями в срок подала расширенную заявку на участие в ЧЕ-2020.

«Если говорить про сборную Италии, то она готовится к чемпионату Европы в изолированном и безопасном месте. Никаких отказов от участия к нам от итальянцев не поступало. Завтра последний день заявок. По моей информации, для участия в соревнованиях заявилось 438 европейских спортсменов», — заключил Агапитов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.

 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Не рука Родченкова. Главный разоблачитель допинга в спорте исчез
Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА
«Врачи тряслись от страха за меня»: важные слова Сотниковой
Махинация с подписями Родченкова грозит повлиять на другие дела
Круче гонок: звезда «Дома-2», вышедшая замуж за Маркелова (фото)
Побитый россиянином боец UFC высказался о скандальном поединке
Тренер биатлонистов России рассказал о защите от коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь