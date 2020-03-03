Агапитов: Итальянские тяжелоатлеты готовятся к московскому ЧЕ в безопасном месте

Источник: РИА "Новости"

Италия остается главным очагом распространения коронавируса в Европе. По последним данным, зафиксировано 1835 случаев заражения, 52 человека умерли. Федерация тяжелой атлетики Италии вместе с остальными европейскими национальными федерациями в срок подала расширенную заявку на участие в ЧЕ-2020.

«Если говорить про сборную Италии, то она готовится к чемпионату Европы в изолированном и безопасном месте. Никаких отказов от участия к нам от итальянцев не поступало. Завтра последний день заявок. По моей информации, для участия в соревнованиях заявилось 438 европейских спортсменов», — заключил Агапитов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах, включая Россию.