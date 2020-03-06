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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике отложен из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Проведение перенесенного ранее из Казахстана в Узбекистан из-за вспышки коронавируса чемпионата Азии по тяжелой атлетике отложено на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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«В связи с глобальным распространением коронавируса и ограничениями на поездки, введенными во многих странах мира, местный организационный комитет решил перенести чемпионат Азии, который должен был состояться 16—25 апреля в Ташкенте, на неопределенную пока дату», — говорится в сообщении.

В феврале исполнительный комитет IWF принял решение перенести соревнования в Ташкент из-за введенного правительством Казахстана ограничения на въезд и выезд для пассажиров из стран, граничащих с Китаем, в связи с распространением коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 336 человек.

Узбекистан из-за распространения COVID-19 временно приостановил авиасообщение с 1 февраля с Китаем, с 1 марта — с Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.

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