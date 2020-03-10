ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве перенесен из-за коронавируса

Также сообщается, что вместе с чемпионатом Европы был перенесен и выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), на котором будет избран президент EWF. Как говорится в заявлении, конгресс состоится 11 июня, а на следующий день пройдет заседание нового исполнительного совета EWF.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.