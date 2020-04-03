Агапитов: Чемпионат России по тяжелой атлетике не отменен

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 марта из-за пандемии коронавируса принял решение перенести Олимпиаду-2020 на один год. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее были перенесены или отменены многие соревнования, в том числе квалификационные к Олимпиаде в Японии. Проведение чемпионата России в Грозном запланировано на 22—29 июня .

«На сегодняшний день мы находимся в режиме самоизоляции, на карантине, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — И пока непонятно, что будет после 30 апреля, мы находимся в ожидании информации от правительства страны и министерства спорта России. На данный момент место и сроки проведения чемпионата России остались прежними».

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что период самоизоляции в стране продлен до 30 апреля.

«Но всё же, как вы понимаете, взаимосвязано с международными квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм в Токио, — подчеркнул собеседник агентства. — И когда станут известны даты проведения этих турниров, мы под них будем подстраивать наш внутренний календарь соревнований. В этой ситуации мы зависим от ряда инстанций — МОК, Международной федерации тяжелой атлетики и Европейской федерации тяжелой атлетики».