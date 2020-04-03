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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агапитов: Чемпионат России по тяжелой атлетике не отменен

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Олег Богатов. Намеченный на третью декаду июня чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Грозном в данный момент не отменен, сроки проведения турнира могут быть изменены в зависимости от еще не утвержденного календаря соревнований Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщил РИА Новости президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:42 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 марта из-за пандемии коронавируса принял решение перенести Олимпиаду-2020 на один год. Игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее были перенесены или отменены многие соревнования, в том числе квалификационные к Олимпиаде в Японии. Проведение чемпионата России в Грозном запланировано на 22—29 июня.

«На сегодняшний день мы находимся в режиме самоизоляции, на карантине, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — И пока непонятно, что будет после 30 апреля, мы находимся в ожидании информации от правительства страны и министерства спорта России. На данный момент место и сроки проведения чемпионата России остались прежними».

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что период самоизоляции в стране продлен до 30 апреля.

«Но всё же, как вы понимаете, взаимосвязано с международными квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм в Токио, — подчеркнул собеседник агентства. — И когда станут известны даты проведения этих турниров, мы под них будем подстраивать наш внутренний календарь соревнований. В этой ситуации мы зависим от ряда инстанций — МОК, Международной федерации тяжелой атлетики и Европейской федерации тяжелой атлетики».

Агапитов в пятницу заявил РИА Новости, что календарь квалификационных стартов к Олимпиаде в Токио может быть разработан в середине апреля.

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