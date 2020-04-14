Скончался бывший президент Международной федерации тяжелой атлетики

Смерть случилась сегодня, 14 апреля, утром — ее причина пока не уточняется. С 1964 года Шедль входил в исполком IWF, а с 1972 по 2000 год австриец возглавлял федерацию.

«Шедль был одной из самых значимых фигур в международном спорте и оставил свой след в тяжелой атлетике. Международный олимпийский комитет (МОК) удостоил его олимпийского ордена. IWF выражает искренние соболезнования его жене Еве, семье и Австрийской федерации тяжелой атлетики», — говорится в сообщении.