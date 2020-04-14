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20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался бывший президент Международной федерации тяжелой атлетики

Бывший президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Готтфрид Шедль скончался в возрасте 96 лет, сообщает официальный сайт организации.

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Смерть случилась сегодня, 14 апреля, утром — ее причина пока не уточняется. С 1964 года Шедль входил в исполком IWF, а с 1972 по 2000 год австриец возглавлял федерацию.

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«Шедль был одной из самых значимых фигур в международном спорте и оставил свой след в тяжелой атлетике. Международный олимпийский комитет (МОК) удостоил его олимпийского ордена. IWF выражает искренние соболезнования его жене Еве, семье и Австрийской федерации тяжелой атлетики», — говорится в сообщении.

Отметим, что на посту президента IWF Шедля сменил венгр Тамаш Аян, которого в январе временно отстранили от должности из-за подозрений в коррупции.

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