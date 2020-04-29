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17:38 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по тяжелой атлетике перенесут с июня на начало осени

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Июньский чемпионат России по тяжелой атлетике из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса и переносом на ноябрь европейского первенства, не может быть проведен в срок и будет перенесен на начало осени. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который должен был пройти в июне в Грозном, будет перенесен. Скорее всего, мы его проведем в начале осени. Будет предложена новая дата, если Грозный сможет провести в эти сроки соревнования, то организатор останется прежним», — сказал Агапитов.

«Но если Грозный откажется, то у нас есть альтернативные варианты. Точные даты проведения будут определены после того, как спортсмены выйдут из карантина и начнут тренироваться. Все будет зависеть от этого», — заметил глава ФТАР.

Планировалось, что чемпионат России пройдет в Грозном с 22 по 30 июня.

Исполком Европейской федерации тяжелой атлетики в середине апреля принял решение о повторном переносе континентального первенства 2020 года, которое будет принимать Москва. Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября.

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