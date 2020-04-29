Чемпионат России по тяжелой атлетике перенесут с июня на начало осени

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который должен был пройти в июне в Грозном, будет перенесен. Скорее всего, мы его проведем в начале осени. Будет предложена новая дата, если Грозный сможет провести в эти сроки соревнования, то организатор останется прежним», — сказал Агапитов.

«Но если Грозный откажется, то у нас есть альтернативные варианты. Точные даты проведения будут определены после того, как спортсмены выйдут из карантина и начнут тренироваться. Все будет зависеть от этого», — заметил глава ФТАР.

Планировалось, что чемпионат России пройдет в Грозном с 22 по 30 июня.