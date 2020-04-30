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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион Нурудинов дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион 2016 года узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2019 года признал Нурудинова виновным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2012 года в Лондоне по результатам перепроверки допинг-проб.

Как отмечается на сайте IWF, в анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.

Нурудинов на Олимпиаде в Лондоне занял четвертое место в весовой категории до 105 кг. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).

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