Олимпийский чемпион Нурудинов дисквалифицирован за допинг

Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) в мае 2019 года признал Нурудинова виновным в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде 2012 года в Лондоне по результатам перепроверки допинг-проб.

Как отмечается на сайте IWF, в анализе тяжелоатлета в соревновательный период был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.