Гора из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг — это новый мировой рекорд

31-летний уроженец Рейкьявика поднял штангу весом 501 килограмм. Из-за пандемии коронавируса Бьёрнссон выполнил подход не на официальных соревнованиях, а в собственном спортивном зале. Событие транслировалось на канале Rogue Fitness в YouTube.

Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперёд.



Стоит отметить, что Хафтор начинал спортивную карьеру в баскетболе. В 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.