Гора из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг — это новый мировой рекорд
Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», установил рекорд в становой тяге.
Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора Горы Клигана в «Игре престолов», установил рекорд в становой тяге.
31-летний уроженец Рейкьявика поднял штангу весом 501 килограмм.
Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, — многократный призёр соревнований за звание самого сильного человека планеты. 31 января 2015 года Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях «Сильнейший викинг мира» в Норвегии, протащив 650-килограммовое 10-метровое бревно на 5 шагов вперёд.
Стоит отметить, что Хафтор начинал спортивную карьеру в баскетболе. В 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.