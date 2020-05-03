Кокляев заговорил о попытках России пародировать США
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев в интервью
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев в интервью
«Именно в нашей стране мы пытаемся пародировать и сделать похожее на американскую мечту. Хотя я всегда говорил, что это дешевая подделка, даже не китайская. Это российская дешевая подделка американской мечты», — посчитал Кокляев. Он вспомнил о словах живущего в США друга, который сказал, что в данный момент всем управляет Америка.
В ноябре прошлого года Кокляев провел поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Емельяненко победил соперника за две минуты. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Позднее Кокляев объявил о начале подготовки к