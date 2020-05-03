Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Белшина
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
Славия М
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Неман
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Ислочь
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокляев заговорил о попытках России пародировать США

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев в интервью YouTube-каналу People news заговорил о попытках России пародировать США.

Наверх
43
фотографии
43
фотографии
43
фотографии

«Именно в нашей стране мы пытаемся пародировать и сделать похожее на американскую мечту. Хотя я всегда говорил, что это дешевая подделка, даже не китайская. Это российская дешевая подделка американской мечты», — посчитал Кокляев. Он вспомнил о словах живущего в США друга, который сказал, что в данный момент всем управляет Америка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре прошлого года Кокляев провел поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Емельяненко победил соперника за две минуты. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Позднее Кокляев объявил о начале подготовки к поединку-реваншу против Емельяненко.

Читайте также
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
СМИ: «Реал» намерен предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба
Динияр Билялетдинов: Пропускная система результата не дала
СМИ: Черышев близок к уходу из «Валенсии»
«Ливерпуль» предложил игроку «Лейпцига» контракт на 5 лет
Переговоры вратаря «Барселоны» с клубом приостановлены
СМИ: Чемпионат Англии по футболу предложили доиграть в Австралии
Украинский боксер рассчитывает получить реванш с Бетербиевым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь