ФТАР: Сбор тяжелоатлетов перенесен из-за риска заражения коронавирусом
Сборная России по тяжелой атлетике перенесла централизованный сбор в Московской области на конец июня или начало июля
Сборная России по тяжелой атлетике перенесла централизованный сбор в Московской области на конец июня или начало июля
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«Мы посчитали, что целесообразнее, безопаснее и надежнее будет начать совместные тренировки (в Рузе) либо в конце июня, либо в июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации, пока сбор, планировавшийся в Рузе, перенесен, — сказал Агапитов по телефону. — Потому что риск заражения достаточно велик, так как ребята должны приехать на сбор из разных регионов».
«К тому же, главные тренеры сообщили, что на местах, по крайней мере, члены сборной имеют возможность поддерживать форму. Другой причиной нашего решения послужил тот факт, что многие регионы находятся в режиме изоляции. Это означает, что регионы не имеют права командировать своих спортсменов в другие регионы. Сложив эти факторы, плюс рекомендации ФМБА, мы решили воздержаться от централизованной подготовки еще на один месяц», — добавил глава федерации.