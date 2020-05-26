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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФТАР: Сбор тяжелоатлетов перенесен из-за риска заражения коронавирусом

Сборная России по тяжелой атлетике перенесла централизованный сбор в Московской области на конец июня или начало июля из-за риска заражения коронавирусом, заявил РИА Новости президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Источник: Спорт РИА Новости

На этой неделе возобновляют работу учебно-тренировочные центры сборных России, приостановившие деятельность из-за пандемии коронавируса. В первую очередь стали вновь функционировать олимпийская база в подмосковном Новогорске и тренировочный центр «Озеро Круглое». В июне после согласования с главами субъектов РФ планируют начать работу остальные федеральные центры. Сборная России по тяжелой атлетике на постоянной основе тренируется на базе в подмосковной Рузе и других регионах страны.

«Мы посчитали, что целесообразнее, безопаснее и надежнее будет начать совместные тренировки (в Рузе) либо в конце июня, либо в июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации, пока сбор, планировавшийся в Рузе, перенесен, — сказал Агапитов по телефону. — Потому что риск заражения достаточно велик, так как ребята должны приехать на сбор из разных регионов».

«К тому же, главные тренеры сообщили, что на местах, по крайней мере, члены сборной имеют возможность поддерживать форму. Другой причиной нашего решения послужил тот факт, что многие регионы находятся в режиме изоляции. Это означает, что регионы не имеют права командировать своих спортсменов в другие регионы. Сложив эти факторы, плюс рекомендации ФМБА, мы решили воздержаться от централизованной подготовки еще на один месяц», — добавил глава федерации.

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