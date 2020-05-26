ФТАР: Сбор тяжелоатлетов перенесен из-за риска заражения коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

На этой неделе возобновляют работу учебно-тренировочные центры сборных России, приостановившие деятельность из-за пандемии коронавируса. В первую очередь стали вновь функционировать олимпийская база в подмосковном Новогорске и тренировочный центр «Озеро Круглое». В июне после согласования с главами субъектов РФ планируют начать работу остальные федеральные центры. Сборная России по тяжелой атлетике на постоянной основе тренируется на базе в подмосковной Рузе и других регионах страны.

«Мы посчитали, что целесообразнее, безопаснее и надежнее будет начать совместные тренировки (в Рузе) либо в конце июня, либо в июле, в зависимости от эпидемиологической ситуации, пока сбор, планировавшийся в Рузе, перенесен, — сказал Агапитов по телефону. — Потому что риск заражения достаточно велик, так как ребята должны приехать на сбор из разных регионов».