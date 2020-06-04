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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA приветствует работу Макларена, проводившего расследование по IWF

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует работу, которую проделала команда под руководством Ричарда Макларена, проводившая расследование деятельности Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и ее бывшего главы Тамаша Аяна.

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Источник: Reuters

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В четверг портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, в частности, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отмечает сегодняшнюю публикацию результатов независимого расследования деятельности IWF и приветствует проделанную работу», — говорится в заявлении на сайте WADA.

Агентство отмечает, что отдел расследований WADA c января помогал в работе команде Макларена и будет продолжать делать это по мере необходимости.

«WADA продолжает консультироваться со следователями из команды Макларена, которые заявили о своей готовности предоставить агентству доказательства, которые они собрали. Как только WADA получит возможность рассмотреть эти доказательства и увидит отчет в полном объеме, мы рассмотрим наши следующие шаги», — добавляется в заявлении.

Исполком IWF в апреле утвердил отставку Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. Урсула Папандреа является временным главой IWF и сохранит должность до следующего выборного конгресса организации.

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