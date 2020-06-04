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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФТАР: Возбуждение уголовного дела против экс-президента IWF необходимо

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна после вскрывшихся подробностей его деятельности просто необходимо, заявил РИА Новости член исполкома IWF, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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Источник: РИА "Новости"

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. В четверг портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, в частности, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

«Думаю, возбуждение уголовного дела в отношении Аяна не то что возможно, а просто необходимо после того, что вылезло наружу. Подтвердилось исчезновение крупных денежных сумм, от его деятельности пострадало много людей, многие карьеры спортсменов оказались поломаны. “Чистых” спортсменов обвинили в том, чего они не делали, и наоборот, есть те, кто сейчас находятся в международной славе, завоевав медали нечестным путем», — сказал Агапитов по телефону.

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