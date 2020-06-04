ФТАР: Возбуждение уголовного дела против экс-президента IWF необходимо

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. В четверг портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, в частности, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

«Думаю, возбуждение уголовного дела в отношении Аяна не то что возможно, а просто необходимо после того, что вылезло наружу. Подтвердилось исчезновение крупных денежных сумм, от его деятельности пострадало много людей, многие карьеры спортсменов оказались поломаны. “Чистых” спортсменов обвинили в том, чего они не делали, и наоборот, есть те, кто сейчас находятся в международной славе, завоевав медали нечестным путем», — сказал Агапитов по телефону.