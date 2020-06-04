МОК обеспокоен содержанием расследования Макларена в отношении IWF

Источник: Спорт РИА Новости

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В четверг портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, в частности, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

МОК получил доклад профессора Макларена и очень внимательно изучает его. Содержание вызывает серьезное беспокойство. Заявление на сайте МОК

«Как отмечается в докладе, МОК в последние три года требовал от IWF реформировать свою антидопинговую программу. Уже тогда МОК значительно сократил квоту для тяжелоатлетов на Олимпийские игры в Токио-2020 и лишь временно включил тяжелую атлетику в программу Олимпийских игр в Париже 2024 года с учетом продолжающихся реформ антидопинговой программы и антидопинговой культуры в этом виде спорта», — добавляется в заявлении.

Читайте также Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и Макларену

МОК напомнил, что на фоне сообщений в СМИ начал расследование в отношении Аяна, а в марте функционер оставил пост почетного члена МОК.

«МОК продолжит поддерживать усилия IWF и временного президента по проведении коренной реформы управления. Кроме того, МОК свяжется со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы определить, имеются ли какие-либо допинг-случаи, связанные с Олимпийскими играми, и примет соответствующие меры», — отмечается в заявлении.