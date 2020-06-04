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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК обеспокоен содержанием расследования Макларена в отношении IWF

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил обеспокоенность в связи с содержанием расследования в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и бывшего главы организации Тамаша Аяна, которое проводила команда под руководством Ричарда Макларена.

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Источник: Спорт РИА Новости

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В четверг портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, в частности, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

МОК получил доклад профессора Макларена и очень внимательно изучает его. Содержание вызывает серьезное беспокойство.
Заявление на сайте МОК

«Как отмечается в докладе, МОК в последние три года требовал от IWF реформировать свою антидопинговую программу. Уже тогда МОК значительно сократил квоту для тяжелоатлетов на Олимпийские игры в Токио-2020 и лишь временно включил тяжелую атлетику в программу Олимпийских игр в Париже 2024 года с учетом продолжающихся реформ антидопинговой программы и антидопинговой культуры в этом виде спорта», — добавляется в заявлении.

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МОК напомнил, что на фоне сообщений в СМИ начал расследование в отношении Аяна, а в марте функционер оставил пост почетного члена МОК.

«МОК продолжит поддерживать усилия IWF и временного президента по проведении коренной реформы управления. Кроме того, МОК свяжется со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы определить, имеются ли какие-либо допинг-случаи, связанные с Олимпийскими играми, и примет соответствующие меры», — отмечается в заявлении.

Исполком IWF в апреле утвердил отставку Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. Урсула Папандреа является временным главой IWF и сохранит должность до следующего выборного конгресса организации.

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