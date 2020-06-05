Штангисты Евстюхина, Чен и Беджанян сдали положительные допинг-пробы
Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные
Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные
Как отмечает IWF, все три спортсмена уже временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил.
IWF в августе 2019 года временно отстранила от соревнований и сообщила об открытии дел в отношении Беджаняна, Чена, Евстюхиной и еще нескольких российских штангистов.
Евстюхина, трехкратная чемпионка мира, ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки