Штангисты Евстюхина, Чен и Беджанян сдали положительные допинг-пробы

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает IWF, все три спортсмена уже временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил.

IWF в августе 2019 года временно отстранила от соревнований и сообщила об открытии дел в отношении Беджаняна, Чена, Евстюхиной и еще нескольких российских штангистов.

Евстюхина, трехкратная чемпионка мира, ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб. Беджанян является двукратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионатов мира, Чен — двукратный чемпион Европы, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира.