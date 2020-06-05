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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Штангисты Евстюхина, Чен и Беджанян сдали положительные допинг-пробы

Российские тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные допинг-тесты, в пробах обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество из группы анаболических андрогенных стероидов, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечает IWF, все три спортсмена уже временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил.

IWF в августе 2019 года временно отстранила от соревнований и сообщила об открытии дел в отношении Беджаняна, Чена, Евстюхиной и еще нескольких российских штангистов.

Евстюхина, трехкратная чемпионка мира, ранее была лишена бронзовой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб. Беджанян является двукратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионатов мира, Чен — двукратный чемпион Европы, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира.

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