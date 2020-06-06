У российских тяжелоатлетов нашли допинг. Через день после выхода громкого расследования
Совпадение или отголоски мирового скандала?
Совпадение или отголоски мирового скандала?
Поклонники российского спорта уже успели подзабыть профессора Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием прегрешений российского спорта, вылившимся в нейтральный статус и белый флаг нашей команды на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но один из главных борцов с допингом в мире не почивал на лаврах, а изучал положение дел в тяжёлой атлетике. За полгода он выяснил, что в международной федерации (IWF) всё плохо — атмосфера страха, коррупция, воровство, сокрытие положительных
Но самое важное — как это громкое расследование зацепило Россию?
Давайте разберёмся, что выяснил Макларен и его команда. Вот краткая выжимка:
— Бывший президент IWF венгр Тамаш Аян лично собирал все штрафы за положительные допинг-пробы; — Со счетов федерации, доступ к которым имел только президент, пропали 10,4 млн долларов; — Федерация скрыла 40 положительных
Макларен выяснил, что деньги со счетов федерации зачастую снимались наличными, а их дальнейшую судьбу проследить было невозможно.
Канадский профессор права заявил, что при Аяне в IWF царила атмосфера страха. От сотрудничества с Маклареном отказались почти все чиновники международной федерации, почти все руководители национальных федераций, а из действующих спортсменов дать показания уговорили только одного.
Тамаш Аян, который работал в IWF 44 года, 20 из которых президентом, подал в отставку в апреле. Дать развёрнутый комментарий по обвинениям со стороны Макларена 81-летний венгр отказался, но пару слов сказал.
«Все обвинения я отрицаю. Я работал в полном соответствии с уставом. Макларен не дал мне возможности даже изучить собранные им сведения», — подчеркнул бывший руководитель федерации.
Макларен же утверждает, что Аян и после отставки сохранил фактическую власть в федерации, которой сейчас управляет в качестве исполняющего обязанности президента американка Урсула Папандреа.
Канадец уже передал все собранные сведения в МОК и ВАДА. Эти организации пообещали детально изучить документы и принять, если потребуется, соответствующие меры против нарушителей.
Расследование Макларена началось после выхода фильма телеканала ARD «Секретное дело о допинге: властелин штанги». Этот фильм сделала группа
Цифры Макларена даже превзошли те, которые удалось раздобыть журналистам. Большую часть сведений ARD удалось подтвердить, в том числе и сведения о сборах штрафов за положительные
Тяжёлая атлетика уже давно оказалась на грани исключения из числа олимпийских видов спорта. В Токио турнир штангистов пройдёт, а вот состоится ли он в Париже — неизвестно.
Пропавшие из всех бухгалтерских документов 10 млн долларов — дело хоть и некрасивое, но привычное, когда речь идёт о чиновниках. Гораздо интереснее, какие
Но у российских поклонников есть поводы волноваться не только
Спустя сутки после обнародования доклада профессора Макларена IWF объявила о том, что россияне Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян уличены в применении анаболических стероидов. Надежда — трёхкратная чемпионка мира, Олег и Давид — чемпионы Европы.
Что это? Просто совпадение или отголоски мирового скандала? Пока остаётся лишь гадать.