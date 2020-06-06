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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

У российских тяжелоатлетов нашли допинг. Через день после выхода громкого расследования

Совпадение или отголоски мирового скандала?

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Поклонники российского спорта уже успели подзабыть профессора Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием прегрешений российского спорта, вылившимся в нейтральный статус и белый флаг нашей команды на Олимпиаде в Пхёнчхане. Но один из главных борцов с допингом в мире не почивал на лаврах, а изучал положение дел в тяжёлой атлетике. За полгода он выяснил, что в международной федерации (IWF) всё плохо — атмосфера страха, коррупция, воровство, сокрытие положительных допинг-проб, а бывший президент — просто исчадие ада.

Но самое важное — как это громкое расследование зацепило Россию?

40 проб и 10 млн долларов

Давайте разберёмся, что выяснил Макларен и его команда. Вот краткая выжимка:

— Бывший президент IWF венгр Тамаш Аян лично собирал все штрафы за положительные допинг-пробы; — Со счетов федерации, доступ к которым имел только президент, пропали 10,4 млн долларов; — Федерация скрыла 40 положительных допинг-проб, среди которых были пробы чемпионов и призёров чемпионатов мира; — Перед каждыми выборами в IWF шла покупка голосов не только в пользу Аяна, но и в пользу поддерживавших его членов исполкома.

Макларен выяснил, что деньги со счетов федерации зачастую снимались наличными, а их дальнейшую судьбу проследить было невозможно.

Канадский профессор права заявил, что при Аяне в IWF царила атмосфера страха. От сотрудничества с Маклареном отказались почти все чиновники международной федерации, почти все руководители национальных федераций, а из действующих спортсменов дать показания уговорили только одного.

«Все обвинения отрицаю»

Тамаш Аян, который работал в IWF 44 года, 20 из которых президентом, подал в отставку в апреле. Дать развёрнутый комментарий по обвинениям со стороны Макларена 81-летний венгр отказался, но пару слов сказал.

«Все обвинения я отрицаю. Я работал в полном соответствии с уставом. Макларен не дал мне возможности даже изучить собранные им сведения», — подчеркнул бывший руководитель федерации.

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Макларен же утверждает, что Аян и после отставки сохранил фактическую власть в федерации, которой сейчас управляет в качестве исполняющего обязанности президента американка Урсула Папандреа.

Канадец уже передал все собранные сведения в МОК и ВАДА. Эти организации пообещали детально изучить документы и принять, если потребуется, соответствующие меры против нарушителей.

Властелин штанги. И друг России?

Расследование Макларена началось после выхода фильма телеканала ARD «Секретное дело о допинге: властелин штанги». Этот фильм сделала группа журналистов-расследователей во главе с Хайо Зеппельтом.

Цифры Макларена даже превзошли те, которые удалось раздобыть журналистам. Большую часть сведений ARD удалось подтвердить, в том числе и сведения о сборах штрафов за положительные допинг-пробы лично Аяном.

Тяжёлая атлетика уже давно оказалась на грани исключения из числа олимпийских видов спорта. В Токио турнир штангистов пройдёт, а вот состоится ли он в Париже — неизвестно.

Пропавшие из всех бухгалтерских документов 10 млн долларов — дело хоть и некрасивое, но привычное, когда речь идёт о чиновниках. Гораздо интереснее, какие допинг-пробы скрывал от ВАДА Тамаш Аян, который, кстати, в 2011-м получил из рук президента России Дмитрия Медведева Орден Дружбы.

Но у российских поклонников есть поводы волноваться не только из-за давней награды. В 2016-м наших штангистов не пустили на Олимпиаду в Рио. А списки дисквалифицированных и лишённых наград российских чемпионов и призёров крупнейших турниров постоянно пополняются.

Спустя сутки после обнародования доклада профессора Макларена IWF объявила о том, что россияне Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян уличены в применении анаболических стероидов. Надежда — трёхкратная чемпионка мира, Олег и Давид — чемпионы Европы.

Что это? Просто совпадение или отголоски мирового скандала? Пока остаётся лишь гадать.

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