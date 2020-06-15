WADA получило от группы Макларена доказательства по делу IWF

Источник: Спорт РИА Новости

Немецкий телеканал ARD в начале января выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором IWF и глава организации Тамаш Аян обвиняются в создании «культуры коррупции» и сокрытии допинга. Впоследствии было объявлено о начале расследования, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В июне портал Insidethegames опубликовал результаты расследования, сообщив, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств.

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«После своего первоначального заявления, сделанного 4 июня, WADA подтверждает, что 9 июня агентство получило некоторую доказательственную информацию от независимой следственной группы Макларена, которая недавно завершила расследование в отношении IWF», — говорится в релизе.

Также сообщается, что специалисты WADA на данный момент анализируют полученную информацию, чтобы принять решение о дальнейших шагах в связи с выявленными в ходе расследования фактами.