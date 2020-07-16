Адамфи покинул пост гендиректора IWF на фоне допинговых скандалов

В начале июня стало известно, что независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе о покрытии допинговых нарушений. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что тщательно изучит доклад Макларена и проведет работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы выявить возможные нарушения, допущенные в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх.