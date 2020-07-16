Адамфи покинул пост гендиректора IWF на фоне допинговых скандалов
ТАСС, 16 июля. Генеральный директор Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Аттила Адамфи покинул организацию. Об этом Адамфи сообщил ТАСС.
ТАСС, 16 июля. Генеральный директор Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Аттила Адамфи покинул организацию. Об этом Адамфи сообщил ТАСС.
«Моя работа в качестве генерального директора IWF заканчивается. Моей целью всегда было служить интересам спортсменов», — сказал Адамфи.
В начале июня стало известно, что независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе о покрытии допинговых нарушений. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что тщательно изучит доклад Макларена и проведет работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы выявить возможные нарушения, допущенные в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх.
Аян находился в руководстве IWF на протяжении 44 лет, из них 20 лет — на посту президента. В апреле он ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции.