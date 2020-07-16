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15:49 (мск), источник: ТАСС

Адамфи покинул пост гендиректора IWF на фоне допинговых скандалов

ТАСС, 16 июля. Генеральный директор Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Аттила Адамфи покинул организацию. Об этом Адамфи сообщил ТАСС.

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«Моя работа в качестве генерального директора IWF заканчивается. Моей целью всегда было служить интересам спортсменов», — сказал Адамфи.

В начале июня стало известно, что независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе о покрытии допинговых нарушений. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что тщательно изучит доклад Макларена и проведет работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы выявить возможные нарушения, допущенные в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпийских играх.

Аян находился в руководстве IWF на протяжении 44 лет, из них 20 лет — на посту президента. В апреле он ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции.

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