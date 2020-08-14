Россиянин 76 раз отжал штангу под водой и побил мировой рекорд

Отмечается, что россиянин выполнял упражнение, задержав дыхание под водой Лебяжьего озера в поселке Победа. За этим следили независимый наблюдатель, медики и специалисты. После заполнения всех необходимых документов доказательства будут направлены в редакцию Книги рекордов Гиннесса.

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Предыдущий рекорд годом ранее установил житель США Грег Уиттсток. Ему удалось отжать 50-килограммовую штангу под водой 62 раза.

Нынешний рекордсмен — чемпион России и Евразии по русскому жиму, многократный победитель региональных соревнований. Одно из его достижений уже зафиксировано в Книге рекордов России: Вивчар 1006 раз за час поднял 55-килограммовую штангу.

Ранее сообщалось, что россиянка Ирина Маркова установила мировой рекорд в северной (скандинавской) ходьбе. В ходе ультрамарафона под названием «Время рекордов» спортсменка преодолела 163 километра и 525 метров, что является непревзойденным достижением в этой дисциплине.