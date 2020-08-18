«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму.
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму.
Советский тяжелоатлет Трофим Ломакин — олимпийский чемпион 1952 года. Победа принесла ему всесоюзную славу, которая сломала спортсмена. После завершения карьеры он занялся контрабандой и прослыл домашним насильником. Погиб он в 48 лет, и истинная причина этого неизвестна до сих пор. Его история — в материале «Ленты.ру».
Трофима Ломакина считают одним из самых талантливых советских тяжелоатлетов. В 1952 году он выиграл Олимпиаду, а потом стал героем двух чемпионатов мира. Победы принесли Ломакину всесоюзную славу, но он не был к ней готов. Проблемы с дисциплиной, алкоголь, вечера в сомнительных компаниях заставили его завершить карьеру, после чего бывший спортсмен окончательно примкнул к криминальным кругам. Он занялся контрабандой золота и в конце 1960-х получил пять лет тюрьмы. Кроме того, вся страна узнала, что он домашний насильник. Выйдя на свободу, Ломакин пропал из поля зрения СМИ и любителей спорта, а в 1973-м пришло известие о его смерти: 48-летний бывший тяжелоатлет упал с ограждения на стадионе. Это признали несчастным случаем, однако есть и другая версия. История олимпийского чемпиона, который потерял все, — в материале «Ленты.ру».
Трофим Ломакин родом с Алтая. Он родился в 1924 году в семье старателя.
Тогда юношу отправили заниматься штангой, хотя он поначалу сопротивлялся. «То, что мои товарищи добровольно в свободное время ходили на физкультуру, поражало меня. А моих друзей, в свою очередь, поражало мое полнейшее равнодушие к спорту», — признавался он. Трофима приходилось заставлять регулярно тренироваться, а он постоянно находил отговорки. Но на армейских турнирах Ломакину даже с таким отношением к делу не было равных. Ему нужно было продолжать тренировки — на этом сходились и местные тренеры, и командиры.
Для участия в Играх Ломакин спустился в средний вес, в котором соревновался потом на протяжении практически всей карьеры. Вместе с ним сборную СССР в этой категории представлял Аркадий Воробьев. Ломакин, тогда еще малоизвестный, опередил и соотечественника, и грозного американца Стэнли Станчика.
Кроме того, на церемонии закрытия Олимпиады ему доверили нести национальный флаг.
С этого времени жизнь тяжелоатлета изменилась. Он больше не был загадочным сибирским силачом, побеждавшим неожиданно, — теперь Ломакина знали в лицо во всей стране: встречи, выступления, цветы, звание заслуженного мастера спорта, интервью, газетные статьи… Трофим оказался не готов к тому, чтобы в одночасье стать кумиром миллионов. И без того всегда тренировавшийся с ленцой атлет убедил себя в неизменном превосходстве над любым соперником. Ежедневная рутина в тренажерном зале ему больше не нужна, решил он.
Ломакина все чаще стали замечать в сомнительных компаниях. Алкоголь, женщины, новые друзья — тут уж не до штанги. Почти сразу начались конфликты с руководством сборной. Результативность Ломакина стремительно падала, дисциплины не было вообще, а самомнение достигло таких масштабов, что никакой тренер больше не был для него авторитетом. В итоге действующего олимпийского чемпиона не взяли на сборы перед Играми в Мельбурне.
На этот звоночек Трофим отреагировал. Ему удалось на время обуздать страсть к развлечениям и вернуться в зал. Хотя об Олимпиаде-1956 пришлось забыть, крест на карьере атлета тренеры пока не ставили. Все зависело от него: тренируйся, выступай, побеждай. Правда, Воробьев в отсутствие Ломакина стал лидером сборной и этот статус уже не уступал. Ну, разве что на время.
В последующие годы карьера Ломакина держалась исключительно на таланте. Другой знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов в книге «Справедливость силы» вспоминал: «Мы тренировались вместе с 1956-го по 1961 год, и я неоднократно видел, как после нескольких месяцев вольного режима (он заходил в зал
Тогда они оба, кстати, уже перешли в полутяжелый вес.
Серебро совсем не входило в наполеоновские планы Ломакина. Штангу, которую он и без того с годами любил все меньше, по возвращении на родину он окончательно забросил. Переехал в Москву, и там вновь началась полная веселья жизнь. На этот раз в спорт вернуться Трофим не помышлял и пропадал в загулах. Работать тренером не хотел и никакую другую профессию осваивать не спешил.
При этом для сограждан он оставался образцовым гражданином и героем спорта. О темной стороне его успеха никто, кроме самых близких, не знал. Да и невыгодно было Госкомспорту, чтобы правда об олимпийском чемпионе стала всеобщим достоянием. Пресса молчала до 1964 года, но 3 марта в газете «Известия» появилась статья с заголовком «Сын чемпиона». Всплыло, что Трофим — домашний насильник и держит в страхе жену и двоих маленьких детей.
Екатерина Ломакина мужа оправдывала (ее слова приводятся в книге «Скандалы советской эпохи» Федора Раззакова): «Не может взять себя в руки. Слабый он человек, слабый. И друзей у него не осталось, одни собутыльники». Однако все вокруг теперь понимали, почему сын Ломакина Сережа такой пугливый, не приглашает друзей в гости и к ним не ходит, если приглашают. Учительница его рассказывала: «Класс Сережу любит и очень о нем тревожится. Второй год подряд билет на кремлевскую елку ему отдают — дома у всех елки, а у него нет. Отца он боится так, что цепенеет под его взглядом и спешит выполнить любое, самое дикое приказание: сними сапоги — он снимает…».
Но стоит отцу тронуть мать, как сын бросается на защиту.
Милиция найти управу на Ломакина не могла. Начальник отделения Николай Арфенов объяснял: «А что мы с ним сделать можем? Выслать как тунеядца? Недавно взяли с него подписку — на работу устроился тренером в спортивную школу в Люберцах, а вскоре и оттуда ушел.
В конце 1960-х Ломакин отправился в Якутию — на золотодобычу, как в ранней юности. Только теперь все это было незаконно. Промышляли вдвоем с братом. Спустя несколько месяцев Трофима поймали на контрабанде драгоценного металла за рубеж, он получил пять лет тюрьмы. Правда, после трех лет заключения вышел по УДО.
В течение нескольких лет после этого об олимпийском чемпионе не было слышно, знали лишь, что живет он в достатке: ходили слухи, что он не утратил связей с якутской мафией. А в июне 1973-го милиция обнаружила тело мужчины, упавшего с ограждения столичного стадиона Юных пионеров. На опознании выяснилось, что это 48-летний Ломакин, а экспертиза показала, что он, будучи сильно пьяным, ночью залез на верхнюю трибуну и не удержал равновесия.
Но есть и неофициальная версия. В соответствии с ней бывший спортсмен на стадионе был не один и упал не сам —
Хотя все было в его руках.
Ангелина Никитина