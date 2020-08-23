Определен расширенный состав мужской сборной России по тяжелой атлетике на московский ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходил в Грозном с 18 по 23 августа.

«По итогам завершившегося национального первенства нами был сформирован расширенный состав мужской сборной России на чемпионат Европы. В список в настоящий момент включено 12 человек, на чемпионат Европы может быть заявлено не более 10 тяжелоатлетов от страны», — сказал Писаревский.

В предварительный состав на чемпионат Европы вошли Олег Мусохранов (весовая категория до 55 кг), Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик и Артем Окулов (до 89 кг), Георгий Купцов и Федор Петров (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Тимур Наниев и Даниил Вагайцев (до 109 кг), Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Писаревский заметил, что после чемпионата России сборную ждут три тренировочных сбора. Первый пройдет в Кисловодске с 30 августа, второй — там же, заключительный — в подмосковной Рузе. Окончательный состав из 10 человек определится по итогам заключительного сбора.