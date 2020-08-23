Савчук победил на чемпионате России в категории свыше 109 кг
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Антоний Савчук победил на чемпионате России по тяжелой атлетике в Грозном в весовой категории свыше 109 кг.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Антоний Савчук победил на чемпионате России по тяжелой атлетике в Грозном в весовой категории свыше 109 кг.
Савчук в сумме в рывке и толчке взял 390 кг (175 + 215 кг). Серебро завоевал Тимур Мариев с результатом 372 кг (165 + 207), бронза у Арсена Наниева — 371 кг (168 + 203).
В категории до 109 кг победу одержал Тимур Наниев — 398 кг (183 + 215). Вторым стал
В категории до 102 кг золото у Александра Кибанова — 367 кг (163 + 204), серебро у Магомеда Сейтиева — 364 кг (161 + 203), бронза у Артура Кабисова — 361 кг (157 + 204).