Савчук победил на чемпионате России в категории свыше 109 кг

Савчук в сумме в рывке и толчке взял 390 кг (175 + 215 кг). Серебро завоевал Тимур Мариев с результатом 372 кг (165 + 207), бронза у Арсена Наниева — 371 кг (168 + 203).

В категории до 109 кг победу одержал Тимур Наниев — 398 кг (183 + 215). Вторым стал Хас-Магомед Балаев — 387 кг (170 + 217), третье место занял Даниил Вагайцев — 373 кг (170 + 203).